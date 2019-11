Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : sans tendance en l'absence de catalyseurs Cercle Finance • 18/11/2019 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note hésitante lundi matin après six semaines consécutives de hausse, le marché étant sans direction claire en l'absence de nouveaux catalyseurs. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - recule de quelque 3,5 points à 5927 points, annonçant une ouverture en très léger repli. Porté par l'optimisme entourant les questions commerciales, le marché parisien avait inscrit vendredi un nouveau record de plus de 12 ans, à près de 5950 points (+0,6%), une performance qui semble lui ouvrir grand la voie des 6000 points. A Wall Street, la journée des 'trois sorcières' s'est également soldée par une nouvelle avalanche de records absolus vendredi, les acheteurs s'étant imposés en fin de séance. En Asie, le Nikkei de Tokyo a clôturé en hausse de 0,5% ce matin et la Bourse de Hong Kong s'est adjugée plus de 1,1%. Si le début de semaine s'annonce particulièrement calme, le marché suivra avec attention, vendredi prochain, la publication des indices PMI composites 'flash' PMI d'IHS Markit. 'Ces données permettront de savoir si le secteur manufacturier a effectivement touché un plancher, comme le laissaient penser les PMI du mois d'octobre', indique un trader. Les investisseurs analyseront également de près les 'minutes' de la dernière réunion la Fed, prévues mercredi, en quête d'indications sur ses intentions en matière de baisses des taux. Au vu de la hausse des dernières semaines, certains stratèges recommandent désormais aux opérateurs de reprendre leur souffle. 'Même si l'action des prix est haussière jusqu'à nouvel ordre, que la saisonnalité est porteuse et l'ambiance à la fête, l'investisseur prudent ne doit pas oublier de régulièrement prendre ses bénéfices et/ou remonter ses stops de protection', rappelle Nicolas Chéron, le responsable de la recherche marchés pour Binck.fr. 'Il serait regrettable de ne pas concrétiser au moins une partie des potentiels gains accumulés après +25% sur le CAC 40 depuis le début de l'année et 500 points de hausse en seulement quelques semaines', fait-il valoir ce matin.

