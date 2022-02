Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: sans tendance claire en préouverture information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 08:38









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mercredi matin, l'attention des investisseurs se détournant de l'Ukraine pour se focaliser vers les Etats-Unis, où sont attendues dans la journée une flopée de statistiques économiques, dont les très attendus ventes de détail.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - avance de 12,5 points à 6992 points, annonçant un début de séance en très légère hausse.



Au cours des deux dernières séances, les marchés ont été rassurés par l'évolution du dossier ukrainien et l'annonce par Moscou du retrait des forces russes qui étaient déployées à la frontière.



Dans un nouveau signe d'apaisement, le président américain Joe Biden a réaffirmé hier la volonté des Etats-Unis de trouver une solution diplomatique à la crise.



Les investisseurs devraient néanmoins adopter des positions prudentes ce matin en attendant la publication des nombreux indicateurs américains susceptibles d'influencer les prochaines décisions de politique monétaire.



La tendance pourrait notamment être impactée par les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis en janvier, attendus en début d'après-midi.



Après la déception du mois de décembre, les premières informations disponibles pour janvier sont plus encourageantes, faisant notamment apparaître un fort rebond des ventes automobiles, témoignage de la solidité de la consommation malgré l'accélération de l'inflation.



Les chiffres des prix à l'importation, de la production industrielle et des stocks des entreprises seront également publiés dans l'après-midi.



Toutes ces statistiques ne devraient pas manquer d'alimenter le débat sur la remontée des taux de la Réserve fédérale, une thématique qui constitue désormais le facteur dominant sur les marchés, avec pour conséquence une remontée des rendements obligataires.



Le rendement des bons du Trésor américains à dix ans campe ainsi à des plus hauts de deux ans, au-delà du seuil psychologique des 2%.



Les marchés seront par ailleurs attentifs, dans le courant de la matinée, aux statistiques de la production industrielle en zone euro et à l'indice des prix au Royaume-Uni.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.