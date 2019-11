Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : sans réaction positive à la croissance allemande Cercle Finance • 14/11/2019 à 11:27









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent un peu de terrain (-0,3% à Londres, -0,1% à Paris et Francfort), ne parvenant pas à se satisfaire de la croissance surprise du PIB de l'Allemagne sur le trimestre écoulé, annoncée ce matin. Après une contraction de 0,2% au deuxième trimestre, l'économie allemande a augmenté de 0,1% au troisième trimestre 2019, alors que les économistes craignaient en moyenne une baisse symétrique de 0,1%. 'Ceci signifie que l'économie allemande échappe à une récession technique, mais il ne faudrait pas être exagérément optimiste', prévient toutefois Jörg Krämer, économiste en chef chez Commerzbank. 'L'érosion de la compétitivité allemande a commencé à avoir un impact négatif sur la croissance et l'incertitude sur l'avenir de l'ordre commercial mondial demeure élevé, même en cas d'accord entre Trump et Xi', souligne-t-il. Toujours parmi les statistiques du jour, après une baisse de 0,2 point le trimestre précédent, le taux de chômage en France (hors Mayotte) au sens du BIT a augmenté de 0,1 point en moyenne sur le troisième trimestre à 8,6%. Du côté des valeurs à Francfort, RWE cède 2,2% malgré un relèvement d'objectifs, tandis que les résultats à neuf mois de Merck (-1,5%) et de Henkel (-1%) se trouvent fraichement accueillis par les investisseurs. Sur les autres places européennes, la communauté financière salue les résultats trimestriels de KBC (+2,1% à Bruxelles) et de Bouygues (+1% à Paris) et surtout les semestriels de Burberry (+4,6% à Londres).

