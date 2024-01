Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: sans grands mouvements ce mercredi information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 11:36









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes se montrent à nouveau sans grands mouvements ce mercredi (-0,2% à Londres, +0,1% à Francfort, +0,2% à Paris), dans l'expectative des rendez-vous de la fin de la semaine aux Etats-Unis.



'Malgré leurs légers mouvements depuis le début de l'année, les actions végètent globalement au sein d'une fourchette depuis les séances juste avant Noël, et peu de choses les poussent dans un sens ou dans l'autre', constate ainsi Deutsche Bank.



'Cela pourrait bientôt changer, avec la publication de l'IPC américain demain, puis le début de la saison des résultats vendredi, mais pour aujourd'hui au moins, il y a peu de gros titres auxquels les investisseurs peuvent s'accrocher', poursuit la banque allemande.



Seule donnée de la matinée en Europe, la production en France s'inscrit en légère hausse dans l'industrie manufacturière (+0,3%) et rebondit dans l'ensemble de l'industrie (+0,5%), en novembre par rapport au mois précédent.



Du côté des valeurs, Bayer recule de 2% à Francfort, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 68 à 42 euros, le broker préférant ainsi 'rester sur la touche'.



Sainsbury lâche 4% à Londres, après un point d'activité du distributeur alimentaire au titre de son troisième trimestre comptable (16 semaines jusqu'au 6 janvier), marqué par une croissance de 6,5% de ses ventes au détail hors carburant.





