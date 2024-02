Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: sans grande tendance en Europe information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes n'évoluent guère ce mardi (stabilité à Londres, -0,2% à Francfort, +0,3% à Paris) au lendemain d'une première séance de la semaine calme avec la fermeture de Wall Street en raison de President's Day.



'À l'avenir, l'attention se concentrera probablement sur les résultats des entreprises du jour, Walmart publiant à 12 heures, heure de Londres, avant que Nvidia ne dévoile ses résultats demain après la clôture', note ce matin Deutsche Bank.



'Cette publication de Nvidia sera cruciale, car les Magnificent 7 ont continué à alimenter la vigueur du marché actions depuis le début de l'année, et Nvidia a connu le plus fort gain du S&P500 avec une hausse de 46,6%', souligne la banque allemande.



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, Barclays s'adjuge 5% à Londres malgré un bénéfice imposable inférieur aux attentes au quatrième trimestre, les objectifs-clés dévoilés par la banque à l'occasion de son plan stratégique séduisant le marché.



BHP recule de plus de 2% après la publication, par la compagnie minière anglo-australienne, d'un bénéfice net part du groupe en chute pour son premier semestre 2023-24, ainsi que d'une diminution de son acompte sur dividende.



Parmi les autres publications de la séance, les opérateurs saluent les résultats annuels d'InterContinental Hotels (+3% à Londres), ainsi que ceux d'Air Liquide (+6% à Paris), mais pas ceux de Fresenius Medical Care (stable à Francfort).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.