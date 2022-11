Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: sans grande tendance après le ZEW information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes végètent généralement non loin de leurs équilibres (+0,1% à Londres, -0,2% à Francfort, +0,3% à Paris) ce mardi, partagées entre le repli affiché par les indices américains la veille et la poursuite du déconfinement de la Chine.



'Plusieurs grandes villes chinoises ont commencé à réduire les tests à grande échelle de détection du coronavirus, quelques jours après l'annonce par Pékin d'un assouplissement de certaines mesures sanitaires', souligne Kiplink.



'Du coup, la fermeté des marchés chinois contrebalance le recul de Wall Street. Dans ce contexte, les indicateurs décevants en provenance de Chine n'ont guère eu d'impact sur les marchés', poursuit la société de gestion.



Sur le front des statistiques européennes, l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands est remonté à -36,7 points ce mois-ci, après -59,2 en octobre, alors que les économistes prévoyaient une amélioration plus timide.



'Cela s'explique surtout par les espoirs d'une retombée prochaine de l'inflation', selon Achim Wambach, président de l'institut ZEW, prévenant toutefois que 'malgré cela, les perspectives pour l'économie allemande demeurent clairement défavorables'.



Autres données majeures parues ce matin en Europe, la croissance du PIB de la zone euro a été confirmée à +0,2% au troisième trimestre, tandis que le taux de chômage au sens du BIT s'est tassé de 0,1 point à 7,3% en France.



Dans l'actualité des valeurs, à Londres, Vodafone lâche près de 8% après la publication des résultats semestriels de l'opérateur mobile, alors que BAE Systems gagne 3%, le groupe de défense ayant confirmé ses prévisions annuelles.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.