Marché: sans grande réaction aux commandes allemandes information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 11:38

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes n'évoluent guère ce mardi (+0,1% à Londres et +0,2% à Francfort, -0,1% à Paris), se montrant ainsi plutôt résilientes à une nouvelle baisse -pour le sixième mois consécutif- des commandes industrielles allemandes.



Seule donnée parue dans la matinée sur le vieux continent, les nouvelles commandes dans l'industrie manufacturière allemande ont diminué de 1,1% en juillet par rapport au mois précédent, après un tassement de 0,3% en juin.



'Cependant, compte tenu de l'augmentation des commandes en cours jusqu'à récemment, les prises de commandes actuelles n'ont probablement qu'une importance secondaire pour le développement de la production', tempère Commerzbank.



'Plus importants à l'heure actuelle sont les goulots d'étranglement persistants de l'approvisionnement en produits intermédiaires et la hausse massive des prix de l'énergie, qui rendent de nombreux produits non rentables', prévient-il cependant.



Dans l'actualité des valeurs, Dufry perd près de 3% à Zurich, les objectifs dévoilés par le spécialiste des magasins hors-taxes à l'occasion de la présentation de son dernier plan stratégique, baptisé 'Destination 2027', étant accueillis avec scepticisme.



Rolls-Royce gagne plus de 1% à Londres, le Pentagone ayant attribué au motoriste deux contrats, d'une valeur de plus de 1,8 milliard de dollars sur les cinq prochaines années, pour l'entretien des moteurs des avions de l'US Navy et du Marine Corps.



A Paris, Valneva avance de 2% après que la revue médicale 'Lancet Infectious Diseases' a publié un article fournissant une analyse détaillée des données cliniques de l'essai pivot de phase 3 pour VLA2001, son vaccin inactivé à virus entier contre la Covid-19.