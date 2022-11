Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: sans grand changement avec l'actualité politique information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 08:34

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement mercredi matin, les investisseurs ne paraissant pas trop surpris des premiers résultats des élections de mi-mandat organisées hier aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - recule de 22,5 points à 6419,5 points, annonçant une ouverture en très léger repli.



Alors que les opérations de dépouillement se prolongent, les résultats encore incomplets du scrutin montrent pour l'instant un duel serré entre les Démocrates et les Républicains.



Avec 175 sièges remportés, contre 145 pour le camp opposé, le parti conservateur semble bien placé pour ravir la majorité à la Chambre des Représentants, comme prévu.



Avec 48 voix contre 47, les Démocrates confirmeraient, eux, leur domination sur le Sénat, mais l'issue du scrutin reste encore très incertaine au vu des écarts minimes qui ressortent des derniers résultats.



S'ils écartent a priori la déferlante d'une 'vague rouge', c'est-à-dire républicaine, ces résultats confirment le scénario selon lequel Joe Biden va devoir cohabiter avec un Congrès hostile pendant les deux dernières années de son mandat, une perspective jugée favorable aux actions.



'Les marchés financiers sont restés calmes cette nuit, car un gouvernement divisé avec des Républicains qui contrôleraient au moins l'une des chambres semble toujours être l'issue la plus probable', commentent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Les deux camps vont ainsi disposer de marges limitées pour faire passer des changements législatifs majeurs et les prochains points d'achoppement vont surtout être les discussions sur le plafond de la dette et la mise en place d'une aide supplémentaire à l'Ukraine', précise la banque danoise.



Aux yeux des investisseurs, une majorité républicaine à la Chambre permettrait notamment d'entraver les projets des Démocrates en matière fiscale et d'écarter des hausses d'impôts susceptibles de peser sur les bénéfices des entreprises.



Cette perspective les incite à abandonner la retenue qu'ils observaient depuis les annonces choc de la Fed, mercredi dernier, ce qui a contribué à faire grimper les marchés d'actions hier.



La Bourse de New York a gagné un peu de terrain mardi, soutenue par un petit reflux des rendements obligataires. Le Dow Jones a avancé, tandis que le Nasdaq Composite progressait de 0,6%.



Les taux longs américains se sont détendus alors que les américains se rendaient aux urnes pour les législatives partielles, le rendement des Treasuries à 10 ans revenant en direction de 4,12%.



Le dollar poursuit quant à lui une décrue qui commence à prendre des proportions spectaculaires puisque l'euro remonte désormais au-dessus de la parité face au billet vert pour évoluer autour de 1,01.



Au chapitre économique, la séance promet d'être particulièrement calme ce mercredi, les deux seules statistiques au programme du jour étant les stocks des grossistes américains, puis les réserves hebdomadaires de pétrole.