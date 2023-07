Marché: sans direction, la saison des résultats se profile information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 11:30

(CercleFinance.com) - Peu de mouvement à l'oeuvre sur les places boursières européennes: si Paris grappille quelque 0,3%, Londres ne s'arroge que 0,1% tandis que Francfort cède 0,2%.



La séance pourrait s'animer en milieu de journée avec les publications attendues de plusieurs poids-lourds de la cote aux Etats-Unis, dont les banques JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo.



De bon augure pour la saison des résultats, le groupe agroalimentaire PepsiCo et la compagnie aérienne Delta Airlines ont tous deux relevé leurs objectifs annuels jeudi, à l'occasion de leurs publications de deuxième trimestre.



'La faiblesse de l'IPC américain de juin semble avoir redonné aux investisseurs l'espoir que l'inflation pourrait revenir à des niveaux normaux sans que l'économie ne ralentisse trop, voire pas du tout', soulignait en outre Capital Economics.



'Nous continuons de penser que la possibilité d'un ralentissement économique plus important est sous-estimée, ce qui, selon nous, pourrait inverser la vigueur récente des actions', prévenait toutefois le bureau londonien.



Sur le front des statistiques, la balance commerciale de la zone euro, corrigée des variations saisonnières, a enregistré un déficit de -0,9 milliard d'euros en mai 2023, soit une forte amélioration par rapport à celui enregistré en avril (-8 milliards d'euros).



Eurostat, qui publie ces chiffres, explique que les exportations corrigées des variations saisonnières de la zone euro ont augmenté de 2,9% d'un mois sur l'autre, tandis que les importations ont diminué de 0,1%.



Les opérateurs sont désormais dans l'attente des prix à l'importation aux Etats-Unis pour juin et de l'indice UMich de confiance du consommateur américain attendus cet après-midi.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Nokia indique abaisser ses fourchettes-cibles pour l'année 2023, à entre 23,2 et 24,6 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires et à entre 11,5% et 13% pour la marge opérationnelle comparable.



Holcim annonce avoir été sélectionné pour trois subventions du Fonds d'innovation de l'Union européenne (UE) pour 'des projets révolutionnaires' de captage et de stockage du carbone (CCUS) en Belgique, en France et en Croatie.



Enfin, BAE Systems fait savoir que des ingénieurs britanniques ont terminé avec succès un essai en vol stratosphérique du drone PHASA-35. Sur une période de 24 heures, PHASA-35 a grimpé à plus de 66 000 pieds, atteignant la stratosphère, avant d'atterrir avec succès.