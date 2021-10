Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : sans direction avant les résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 11:29









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes évoluent en ordre dispersé ce matin, Francfort gagnant 0,6%, devant Paris (+0,2%) et Londres (-0,3%), alors que des inquiétudes subsistent autour de l'inflation et du durcissement des politiques monétaires des banques centrales. Ainsi, 'les membres du FOMC communiquent clairement sur la mise en place d'un 'tapering' rapidement, qui devrait être confirmé par les minutes de leur dernière réunion qui sera publiée ce soir', rapporte-t-on chez Aurel. Dans l'après-midi, les investisseurs pourront d'ailleurs prendre connaissance de l'inflation américaine en septembre, une statistique qui, à n'en pas douter, pourrait peser sur le calendrier de resserrement de la politique accommodante de la Fed. A près de 5,5% sur un an, l'inflation reste élevée aux Etats-Unis et devrait demeurer dans cette zone jusqu'à la fin 2021, ce qui constitue un motif de préoccupation pour la Fed qui espérait un repli plus précoce. 'Le moins qu'elle puisse faire pour ne pas attiser la surchauffe est d'arrêter ses achats d'actifs, qui ne sont plus vraiment justifiés', expliquent les économistes d'Oddo BHF. Les opérateurs de marché ont aussi pu découvrir ce matin que la production industrielle avait diminué de 1,6% dans la zone euro au mois d'août par rapport à juillet, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. La production a notamment diminué de 3,9% dans les biens d'investissement, de 3,4% dans les biens de consommation durables et de 1,5% dans les biens intermédiaires. Elle a néanmoins augmenté de 0,5% dans l'énergie. D'un point de vue géographique, le repli a surtout été alimenté par le recul de l'Allemagne (-4,1%) dû aux pénuries de matériaux et de composants qui affectent actuellement l'industrie automobile. En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à août 2020, la production industrielle affiche une hausse de 5,1% dans la zone euro. La journée d'aujourd'hui sera aussi marquée par l'ouverture de la saison des résultats : le géant bancaire américain JPMorgan Chase ouvrira le bal des publications avant l'ouverture de Wall Street. Enfin, dans l'actualité des valeurs européennes, Nestlé a confirmé mercredi avoir reçu une notification de griefs de la part de l'Autorité française de la concurrence concernant la qualité de ses emballages en métal. Il est reproché à 14 associations professionnelles et 101 entreprises du secteur du secteur alimentaire français de s'être entendues pour ne pas communiquer sur la présence ou sur la composition de certains matériaux susceptibles de contenir du bisphénol A, au détriment des consommateurs. Dans un bref communiqué, le groupe suisse indique démentir 'de façon catégorique' les allégations de l'organisme, qu'il affirme avoir l'intention de contester. Novartis a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté la demande de licence de produit biologique supplémentaire (sBLA) de la société et que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a validé la demande de variation de type II pour Beovu (brolucizumab) 6 mg pour le traitement de l'oedème maculaire diabétique (OMD). Enfin, SAP a publié hier soir un chiffre d'affaires total en hausse de 5% au troisième trimestre, à 6,84 milliards d'euros, une performance meilleure que prévu dans la mesure où les analystes visaient en moyenne 6,72 milliards d'euros.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.