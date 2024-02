Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: saison des résultats jusqu'ici décevante en Europe information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 16:32









(CercleFinance.com) - Les résultats publiés par les entreprises européennes se sont jusqu'ici avérés plutôt décevants au titre du quatrième trimestre, selon une étude publiée vendredi dernier par J.P. Morgan.



Alors que la saison des résultats se trouve désormais à mi-parcours, seules 52% des entreprises de l'indice STOXX 600 ont fait état de chiffres meilleurs qu'attendu en termes de bénéfices, souligne la banque d'affaires américaine.



L'évolution des bénéfices par action (BPA) n'a pas, non plus, répondu aux attentes en ressortant en repli de 8% d'une année sur l'autre, alors que le marché attendait un recul moins marqué de 5%, précise l'établissement new-yorkais.



A titre de comparaison, aux Etats-Unis, 78% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont fait mieux que prévu au niveau du BPA, affichant une croissance moyenne de 5% de leur bénéfice, au lieu d'une baisse de 8% attendue, rappelle J.P. Morgan.



Ces bonnes surprises sont essentiellement liées aux solides performances des entreprises de la technologie, des communications et de la consommation non-essentielle, indique la banque.



En excluant les comptes des 'Sept Magnifiques', la décroissance des BPA des sociétés américains serait ressortie à -4%, ajoute-t-elle.



En Europe, ce sont davantage les valeurs liées à l'énergie et à l'industrie qui ont déçu les attentes, fait remarquer J.P. Morgan.



Selon ses stratèges, cette dichotomie est conforme à la forte surperformance affichée par les actions américaines vis-à-vis de leurs homologues européennes ces derniers mois.



Sur l'année écoulée, l'indice S&P 500 a grimpé de plus de 22% tandis que le STOXX 600 n'a progressé que de 6%.





