Marché: risque de contagion limité selon Pictet information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 15:24

(CercleFinance.com) - Coup de tonnerre sur la planète finance. Le 10 mars, la faillite surprise de la Silicon Valley Bank (SVB), 16e établissement bancaire des Etats-Unis, a provoqué la stupeur des marchés, redessinant en quelques heures les perspectives macroéconomiques et le cycle de relèvement des taux d'intérêt des banques centrales...



Jusqu'à cette date, la trajectoire de relèvement des taux de la Fed était globalement esquissée et tendait vers haut. Lors de son audition au Sénat le 7 mars, Jerome Powell, le dirigeant de la Fed, avait d'ailleurs clairement laissé entendre que la banque centrale devrait en faire davantage pour lutter contre une inflation dont le recul s'avérait encore trop timide.



'Si l'ensemble des données devait indiquer qu'un resserrement plus rapide est justifié, nous serions prêts à augmenter le rythme des hausses des taux', prévenait-il. Et d'ajouter 'il est difficile d'affirmer que nous avons trop serré la vis. Le marché du travail est loin d'indiquer une récession'.



Seulement, les difficultés de SVB et l'effet domino qui a suivi - touchant Signature Bank, mais aussi Silvergate Bank, a rappelé de mauvais souvenirs à nombre d'opérateurs, nécessitant un soutient décisif et rapide de la Fed.



'C'est clairement un retournement de tendance par rapport au rally de janvier. Le marché avait anticipé à la fois une désinflation forte et régulière et aucun dommage à l'économie réelle avec un emploi, des salaires et une consommation solides. Quelque chose devait changer', souligne Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chezPictetAM.



Pour lui, 'l'écume que nous voyons aujourd'hui est une caractéristique des resserrements de politique monétaire et non undysfonctionnement .Il y a deux domaines clairs d'excès/de bulles spéculatives dans ce cycle - les crypto-monnaies et les technologies non rentables. Il n'est pas surprenant que les trois banques qui ont fait faillite la semaine dernière aient été exposées à ces secteurs'.



Les anticipations de marchés estiment désormais à 48% la probabilité que la Fed ne relève pas ses taux lors de son prochain meeting, prévu cette semaine. 'La possibilité d'une pause temporaire (peut-être une seule réunion) est envisagée, mais notre scénario de base reste de +25 points de base en mars' affirme pour sa part Pictet.



Selon le groupe bancaire, le taux terminal sera donc de 5,25%. 'Nous sommes déjà dans une phase de ralentissement de l'inflation, il n'y a pas besoin d'aller au-delà de ce taux', juge Frédéric Rollin.



Pictet estime de plus que le risque de contagion de la crise bancaire en Europe reste 'limité' car 'il est plus difficile pour les épargnants individuels d'accéder aux obligations d'État en Europe qu'aux États-Unis. Les dépôts sont plus stables et les pertes liées au marché sont immédiatement valorisées'.



Enfin, 'le soutien décisif apporté par la Réserve fédérale et le Trésor, qui ont annoncé des mesures d'urgence au cours du week-end, permettra aux banques d'obtenir des liquidités au cours de l'année à venir sans avoir à vendre des actifs comme la SVB a été contrainte de le faire. En outre, les autorités remboursent tous les déposants de la SVB, ce qui réduit le risque d'une ruée sur les banques', conclut le spécialiste.