Marché: Richelieu n'anticipe pas de baisse des taux en 2024

(CercleFinance.com) - Alors que le combat contre l'inflation a été engagé par les banques centrale depuis près de deux ans, une étape semble avoir été franchie récemment. En effet, la Fed a maintenu ses taux à un niveau stable pour la seconde fois d'affilée début novembre, laissant entendre que le taux pivot pourrait avoir été atteint.



Si la résistance de l'économie américaine a surpris certains observateurs, Alexandre Hezez, actuaire, stratégiste et allocataire au sein du Groupe Richelieu, rappelle que les signes de ralentissement économique se multiplient outre-atlantique avec des indicateurs en berne tandis que les prévisions de croissance dans le monde se replient.



Aux Etats-Unis, l'épargne constituée par les ménages pendant le Covid qui porte jusqu'à présent la consommation, fond comme neige au soleil, tandis que le nombre de crédit revolving - et de défauts de paiements associés - a grimpé en flèche, explique en substance le spécialiste.



Si certains analystes tablent sur une baisse des taux au 4e trimestre 2024, Richelieu rappelle que cette période coïncidera avec l'élection présidentielle américaine et qu'il est donc très peu probable que la Fed procède à un changement de sa politique monétaire dans ce contexte.



Pourtant, les marchés semblent déjà avoir 'pricé' une baisse des taux pour le mois de juin, un élément incompréhensible pour Alexandre Hezez.

'Si la Fed baissait ses taux dans une optique de normalisation, la machine serait relancée d'un coup et l'inflation avec', estime-t-il.



'Franchement, je ne sais pas pourquoi les marchés parient là-dessus, ni pourquoi ils le prennent bien. Pour moi la seule raison d'une baisse des taux serait une récession'.



Par conséquent, Richelieu n'anticipe pas de baisse de taux en 2024. 'Il est nécessaire que les taux ne rechutent pas de manière brutale pour que la Fed puisse véritablement rester en pause', ajoute la banque.



Alexandre Hezez indique que la pause marquée par la Fed donne par ailleurs de l'air à la BCE qui était quelque peu contrainte de suivre le mouvement de hausse de taux afin de protéger l'euro face au billet vert et, par conséquent, les importations de matières premières en Europe.



Dans ce contexte, Richelieu indique surveiller avec attention les catalyseurs d'une autre vague inflationniste et recommande à ceux qui ont des liquidités de les utiliser de manière flexible.



'Nous étions surpondéré sur le cash depuis mars 2023, nous abaissons notre recommandation au profit des actions qui passent de sous-pondérer à neutre, sans tomber dans un optimisme béat', conclut le spécialiste.





