Marché: retour en territoire positif derrière New York information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait repartir à la hausse mercredi en début de séance dans le sillage de Wall Street la veille, les propos tenus par le président de la Fed Jerome Powell ayant conforté les investisseurs dans leurs attentes.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin février - avance de 44 points à 7182 points, annonçant un début de séance en territoire positif.



Lors d'une conférence organisée hier à Washington, Jerome Powell a assuré qu'il n'excluait pas d'accélérer le rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale si de solides indicateurs économiques le justifiaient.



Ses propos ont conforté le sentiment général donné par le dernier rapport sur l'emploi, qui a montré que le marché du travail restait sous tension, tout comme les salaires et l'inflation.



'Son discours n'a pas apporté beaucoup d'éléments nouveaux', estiment ce matin les analystes de Danske Bank.



'Les marchés s'attendaient à un virage clairement restrictif après les chiffres de l'emploi très supérieurs aux attentes, mais ces inquiétudes ne se sont pas matérialisées', souligne les équipes de la banque danoise.



'Ceci dit, Powell s'est montré loin d'être accommodant et a insisté sur le fait que la Fed devrait en faire plus si l'emploi et l'inflation restaient aussi vigoureux', poursuivent les économistes.



Suite à ces commentaires, le Dow Jones a terminé en hausse de 0,8% et le Nasdaq a Composite a grimpé de 1,9%.



Les déclarations de la Fed sur l'évolution de son cycle de durcissement monétaire étant toujours très suivies par des marchés, les investisseurs surveilleront aujourd'hui les interventions de Michael Barr, le vice-président de la Fed en charge de la supervision bancaire, puis de Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale



Côté résultats, le marché attend la suite des publications trimestrielles, avec les comptes de CVS Health, Equinor, Uber et Under Armour prévus aujourd'hui.



L'agenda s'annonce en revanche allégé du point de vue macroéconomique, puisque seuls les stocks des grossisteset les stocks de pétrole viendront animer la séance cet après-midi aux Etats-Unis.