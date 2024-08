Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: retour au calme, les bourses relèvent la tête information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 11:36









(CercleFinance.com) - Après trois séances difficiles, un rebond s'amorce sur les principales places boursières européennes, avec +1,4% à Paris, +1,1% à Francfort et près de +0,8% à Londres.



Selon Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, les nouveaux scénarios apparus ces derniers jours tablant sur une réunion d'urgencedela Fed ou une baisse des taux d'au moins 50 pointsdebase par la Fed et la BCE en septembre sont 'chimériques'.



'Ils ont juste pour effet d'accroître l'atmosphère anxiogène qui domine. Le scénario macroéconomique est fondamentalement inchangé par rapport au moisdejuin: c'est toujours celuidel'atterrissage en douceur', assure l'expert.



Sur le front des statistiques, la balance du commerce extérieur allemand a affiché un excédent de 20,4 milliards d'euros en juin 2024, un surplus en baisse par rapport à celui de 25,3 milliards du mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Toujours outre-Rhin, après une contraction de 3,1% en mai, la production industrielle allemande en volume a rebondi de 1,4% en juin 2024 par rapport au mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Enfin, en France, le solde commercial s'est amélioré sensiblement en juin selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi été ramené à 6,09 milliards d'euros après 7,72 milliards en mai.



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans se tend de 9 points, pour atteindre 2,27%, tandis que l'OAT française évolue autour des 3,01% (+6,6 pts).



Dans l'actualité des sociétés européennes, Novo Nordisk publie au titre des six premiers mois de 2024, un BPA en croissance de 17% à 10,17 couronnes danoises (environ 1,36 euro) et un profit d'exploitation en progression de 18% à près de 57,8 milliards de couronnes (+19% hors effets de changes).



Continental a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,0 milliards d'euros au deuxième trimestre 2024, (contre 10,4 milliards d'euros au 2ème trimestre 2023, -4,1 %). Le bénéfice net du deuxième trimestre s'est élevé à 305 millions d'euros (contre 209 millions d'euros, +46,2 %).



Siemens Energy a annoncé une perte nette de 102 millions d'euros (contre 2 931 millions d'euros au 3ème trimestre 2023). Le bénéfice par action (BPA) de base correspondant a été négatif de 0,16 E (contre -3,42 E un an plus tôt).







