Marché : résistant à la révision de la croissance allemande

(CercleFinance.com) - Alors que Wall Street doit rester portes closes ce jeudi pour Thanksgiving, les places européennes avancent légèrement (+0,1% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,2% à Paris), et ce malgré une révision en baisse de la croissance allemande. La croissance du PIB allemand au titre du troisième trimestre 2021 a en effet été abaissée de 0,1 point par rapport à l'estimation préliminaire, pour s'établir à +1,7%, marquant donc un ralentissement par rapport à la croissance de 2% observée au deuxième trimestre. 'L'activité des services a fortement rebondi, mais a été en partie contrebalancée par un troisième trimestre consécutif de décroissance de la production industrielle', précise Barclays, qui pointe l'effet de goulots d'étranglements dans l'industrie. 'Cela est de mauvais augure pour la croissance au quatrième trimestre puisque les vents favorables du rattrapage de la consommation seront plus faibles tandis que la résurgence des infections virales présente un nouveau vent contraire', poursuit la banque britannique. Dans l'actualité des valeurs, Rémy Cointreau bondit de près de 11% à Paris, entouré pour le relèvement par la maison de spiritueux de son objectif annuel 2021-22, pour viser désormais une 'croissance organique très forte' de son résultat opérationnel courant. Swiss Life prend près de 4% à Zurich, après la présentation de son nouveau programme d'entreprise 'Swiss Life 2024' à l'occasion de la journée des investisseurs, marquée par des objectifs financiers relevés par rapport au programme précédent.

