Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : résilient au plongeon des données d'IHS Markit Cercle Finance • 24/03/2020 à 11:12









(CercleFinance.com) - Dans le sillage des places asiatiques ce matin (+7,1% à Tokyo), les Bourses européennes se redressent vigoureusement (+4,3% à Londres, +6,1% à Francfort, +5,1% à Paris), ne se laissant pas perturbées par des indices PMI illustrant la violence de la crise. Sans surprise, l'indice PMI flash composite IHS Markit a chuté de 51,6 en février à 31,4 en mars, signalant ainsi la plus forte baisse de l'activité globale du secteur privé de la zone euro depuis la première publication des données composites en juillet 1998. Les mesures exceptionnelles adoptées par les différents pays afin de freiner la propagation du coronavirus ont en effet fortement perturbé l'activité des entreprises, avec un impact particulièrement sévère sur l'activité des prestataires de services. 'L'indice PMI flash de mars préfigure une baisse du PIB d'environ 2% au premier trimestre, et cette forte contraction de l'économie risque de s'accentuer dans les mois à venir', prévient Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. De même, l'indice PMI composite du CIPS et d'IHS Markit du Royaume Uni a chuté de 53 en février à 37,1 en mars, son plus bas niveau jamais atteint depuis le début de la série d'enquêtes, contre un précédent plus bas de 38,1 en novembre 2008. La crise de coronavirus continue de se répercuter dans l'actualité des valeurs, comme le groupe industriel ThyssenKrupp (+14,8% à Francfort) ou le brasseur AB InBev (+4,7% à Bruxelles), qui ont tous deux retiré leurs objectifs pour leurs exercices en cours.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.