Marché: résilient après les indices PMI

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes signent des gains plus ou moins prononcés ce mercredi (+0,2% à Londres, +1% à Francfort, +0,5% à Paris), faisant ainsi preuve de résilience face à des indices PMI assez ternes dévoilés en cours de matinée.



L'indice flash PMI composite HCOB de la zone euro s'est établi à 47,9 en janvier, en légère hausse par rapport à décembre 2023 (47,6), mais mettant en évidence une baisse de l'activité du secteur privé de la région pour un huitième mois consécutif.



'Les données d'aujourd'hui confirment notre opinion selon laquelle la faiblesse économique de la zone euro durera plus longtemps que prévu par la majorité des économistes et la Banque Centrale Européenne', réagit Commerzbank.



'Malgré cela, les pressions inflationnistes restent assez élevées', pointe Capital Economics, soulignant que les composantes des prix de l'indice ont augmenté en janvier et se situent désormais bien au-dessus de la barre des 50.



'La vigueur des pressions sur les prix, en particulier dans le secteur des services, incitera les décideurs de la BCE à attendre le deuxième trimestre pour commencer à réduire ses taux directeurs', poursuit le bureau d'analyse londonien.



Au Royaume-Uni, l'indice PMI composite est ressorti à 52,5 en version préliminaire ce mois-ci, un plus haut de sept mois, contre 52,1 en décembre, traduisant ainsi une accélération de la croissance du secteur privé britannique.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs saluent les publications trimestrielles de Siemens Energy (+8%) et SAP (+6%) à Francfort, ASML (+6%) à Amsterdam et easyJet (+4%) à Londres, mais sanctionnent celle d'Alstom (-5%) à Paris.





