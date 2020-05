Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : résilient à la contraction de l'économie allemande Cercle Finance • 15/05/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+1,5% à Londres, +1,9% à Francfort, +1,1% à Paris), après l'annonce d'une chute de 2,2% du PIB de l'Allemagne au premier trimestre, chute plutôt moins importante que ce que craignaient les économistes. 'Par comparaison, les déclins des PIB ont été bien plus profonds en France et en Italie, de 5,8% et 4,7% respectivement', souligne Capital Economics, qui met en avant des mesures plus tardives et moins strictes contre la pandémie en Allemagne. 'Le confinement sera assoupli en mai et en juin, mais seulement graduellement, et la reprise allemande sera contrainte par les problèmes ailleurs en Europe', prévient-il toutefois, craignant une chute du PIB de l'ordre de 10% au deuxième trimestre. Le PIB a diminué de 3,8% dans la zone euro et de 3,3% dans l'UE au premier trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat qui avait annoncé des baisses de 3,8% et 3,5% respectivement en toutes premières estimations. Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs prendront aussi connaissance -entre autres- des ventes de détail et de la production industrielle pour le mois d'avril, ainsi que de l'indice Empire State de la Fed de New York. Sur le front des valeurs, Richemont cède moins de 1% à Zurich, après la publication par la maison de luxe, pour son exercice clos le 31 mars, d'un résultat net divisé par trois à 931 millions d'euros, malgré un CA en hausse de 2% à 14,2 milliards. Solvay s'adjuge près de 3% à Bruxelles, alors que le chimiste veut renforcer ses plans d'efficacité au sein de l'activité Composite Materials afin de réduire les coûts et améliorer la productivité dans un contexte de baisse de l'activité.

