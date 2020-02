Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : repli modeste après le décrochage de lundi Cercle Finance • 25/02/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent toujours en recul ce mardi (-0,5% à Londres et à Paris, -0,4% à Francfort), mais affichent néanmoins des replis bien plus modestes que les lourds décrochages essuyés la veille. 'Alors que l'épidémie de coronavirus semble endiguée en Chine, les craintes d'une nouvelle vague de coronavirus, en Asie et en Europe a fait bondir l'inquiétude comme elle l'avait fait sur la deuxième moitié de janvier', rappelle LBPAM. 'Une partie de cet ajustement est aussi très probablement lié à une respiration de marché et au positionnement des investisseurs après la performance récente', poursuit-il, notant que 'à l'opposé les données économiques ont plutôt réservé de bonnes surprises'. D'ailleurs, le climat des affaires en France se montre stable en février, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise, qui se maintient à 105 et reste donc au-dessus de sa moyenne de longue période. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les résultats trimestriels de la chaine de rénovation résidentielle Home Depot, puis l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour le mois de février. Sur le front des valeurs, Iberdrola grappille 0,4% à Madrid, au lendemain de la décision du groupe énergétique de lancer un programme de rachat d'actions pour jusqu'à près de 111,9 millions de titres, représentant environ 1,73% de son capital. Tesco cède 0,5% à Londres, alors que le distributeur alimentaire cède sa participation de 20% dans Gain Land à China Resources Holdings, son partenaire dans cette coentreprise chinoise, pour des recettes nettes de l'ordre de 275 millions de livres sterling.

