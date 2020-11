Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : repli en vue dans le sillage de New York Cercle Finance • 13/11/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse vendredi matin dans le sillage de Wall Street, qui a subi la veille une perte marquée de l'ordre de 1%. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - recule de 29 points à 5333 points, annonçant une note de faiblesse à l'ouverture. Comme la Bourse de New York, le marché parisien reste pénalisé par la résurgence du Covid-19 dans le monde occidental, qui vient menacer une reprise économique qui paraissait déjà bien fragile. La séance s'est révélée particulièrement volatile hier à Wall Street, en particulier pour le Dow Jones qui a chuté de plus de 1,6% en séance avant de terminer sur un repli d'un peu plus de 1%. Le S&P 500 a également connu un parcours heurté, avec une perte de 1,7% finalement ramenée à 1% au coup de cloche final. La tendance s'est franchement alourdie au moment où Lori Lightfoot, la maire de Chicago, a publié un décret municipal interdisant aux habitants de la veille de recevoir des convives à leurs domiciles pour Thanksgiving. Ce décret s'avère bien plus restrictif que celui passé la veille par gouverneur de l'état de l'Illinois, qui se bornait la veille à 'recommander' aux habitants de rester chez eux' le plus possible dans les trois prochaines semaines'. Wall Street commence donc à se demander de quelles restrictions d'accès pourraient être frappés les centres commerciaux américains lors de la journée de 'Black Friday', si décisive pour le commerce de détail aux Etats-Unis. Le président élu Joe Biden a en tout cas fait connaître sa préférence pour des reconfinements stricts, malgré le danger que cela ferait peser sur la croissance, en attendant que le salut de l'économie provienne d'un futur vaccin. La fin de journée a par ailleurs été fertile en publications de résultats, Cisco ayant dévoilé dans la soirée des résultats supérieurs aux attentes avec un profit par titre de 0,76 dollar contre 0,70 dollar attendu. Disney a également rassuré les investisseurs avec des performances trimestrielles meilleures que prévu. En Europe, une série de statistiques économiques viendront animer la matinée, dont l'estimation 'rapide' de la croissance de la zone euro au 3ème trimestre. Les données préliminaires avaient montré un spectaculaire rebond de l'activité sur la période allant de juillet à septembre (+12,7%), renversant en large partie mais pas en totalité les chutes du 1er trimestre (-3,7%) et du deuxième trimestre (-11,8%). Aux Etats-Unis sera publiée dans l'après-midi l'enquête de l'Université du Michigan, réalisée à peu près au moment où se déroulait l'élection présidentielle et alors que les cas d'infection étaient en forte hausse 'Deux sources d'incertitudes, qui peuvent peser sur le sentiment', avertissent les équipes d'Oddo BHF.

