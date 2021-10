Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : repli en Europe dans le sillage de l'Asie information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent ce mercredi (-0,3% à Londres, -0,5% à Francfort et -0,4% à Paris), alors que la pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques continuent de préoccuper les investisseurs. 'En Allemagne, l'incidence sur sept jours a presque doublé en seulement deux semaines. En Belgique, où elle a bien dépassé 300 pour 100.000 habitants, le gouvernement envisage d'introduire de nouvelles restrictions', souligne ainsi Commerzbank. Le moral pâtit aussi de mauvaises nouvelles en provenance d'Asie, où 'les données publiées ont continué de soutenir le discours inflationniste dans un contexte de hausse des prix des matières premières', selon Deutsche Bank. D'ailleurs, selon l'Insee, les prix de production de l'industrie française ont accéléré en septembre sur un mois (+1,6% après +0,8% au mois précédent), qu'ils soient destinés au marché français (+1,7%) ou aux marchés extérieurs (+1,6%). Les craintes accrues au sujet de l'inflation pèsent sur la confiance des ménages en France, où l'indicateur synthétique de l'Insee perd deux points à 99, et repasse donc en dessous de sa moyenne de longue période (100). Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs délaissent les publications trimestrielles de Deutsche Bank (-5% à Francfort) et de Santander (-4% à Madrid), mais acclament celles de Seb (+12%) et de Scor (+11%) à Paris.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.