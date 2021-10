Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : repli des indices US, poussée de fièvre du pétrole information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 07:33









(CercleFinance.com) - Ce n'est vraiment pas le scénario dont les investisseurs rêvaient : après une entame de séance très encourageante (+0,5% en moyenne sur les 3 principaux indices, le Dow Jones revenant à 1,8% de son record absolu du 16 août), Wall Street cédait l'essentiel de ses gains à la mi-journée. Cela s'est nettement dégradé après 20H et les pertes n'ont cessé de se creuser jusqu'à la clôture, la moitié des pertes se matérialisant au cours de la dernière heure : au final, le Dow Jones cède -0,72% à 34.496, le Nasdaq -0,64% (à 14.486), le S&P500 -0,7% (à 4.361). La séance a été marquée par une nouvelle poussée de fièvre du côté du pétrole avec un WTI au zénith à 82,2$ à New York (soit +3% à la mi-journée, avant de se replier vers 80,5$) qui ravive les craintes inflationnistes. Les T-Bonds n'ont progressé que marginalement, vers 1,612%... les taux ont paru déconnectés de l'évolution du pétrole et du gaz toute la journée. Outre la hausse des prix de l'énergie, la multiplication des pénuries fait peser un risque sur le rythme de la croissance... l'image de porte-conteneurs massés au large des ports californiens en attente d'être déchargés illustre les problèmes de 'chaine d'approvisionnement'. A l'avant veille de la publication des premiers trimestriels du 'T3', les banques ont réalisé l'une des plus mauvaises performances sectorielles avec Morgan Stanley -2,8%, Visa -2,2%, JP-Morgan -2,1%, Wells Fargo -1,5%. C'est JP-Morgan Chase qui donnera le coup d'envoi de la saison des résultats ce mercredi, Bank of America, Citi et Wells Fargo suivront de près cette première publication en dévoilant leurs résultats jeudi, suivis de Goldman Sachs vendredi. Le Nasdaq a reculé dans le sillage de Comcast -4,5%, Fiserv -3,8%, T-Mobile -3,3%, Twitter -2,5%, NXP -2,3%, Paypal -1,9%, Activision -1,7%, Facebook -1,4%, Micron -1,3%... peu d'écarts spectaculaires à signaler.

