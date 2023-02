Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: repli dans le calme pour entamer la semaine information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 11:17

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine sur de légers replis (-0,1% à Londres, -0,2% à Francfort et -0,3% à Paris), cette première séance se montrant fort calme, d'autant plus que Wall Street sera fermée toute la journée du fait de 'Washington's Birthday'.



'La politique monétaire de la Fed reste en arrière-plan en anticipation de plusieurs hausses de taux, alors que par ailleurs, le climat géopolitique reste tendu', prévient Kiplink, pointant la mise en garde des Etats-Unis envers la Chine au sujet de la guerre en Ukraine.



Aucune statistique n'est prévue ce lundi, mais les jours à venir verront paraitre notamment les indices PMI flash de S&P Global, les indices du climat des affaires en Allemagne (Ifo) et en France (Insee), ou encore l'inflation dans la zone euro.



Aux Etats-Unis, sont attendues une deuxième estimation du PIB américain pour le dernier trimestre 2022, ainsi que les ventes de logements, mais aussi les revenus et dépenses des ménages pour le mois de janvier.



Du côté des résultats d'entreprises, doivent publier cette semaine, par exemple, des groupes tels que HSBC, Stellantis, Rio Tinto, Bouygues et BASF en Europe, ainsi que des distributeurs comme Walmart et Home Depot outre Atlantique.



Pour l'heure, Commerzbank lâche 3% à Francfort alors que le titre de la banque allemande doit remplacer la semaine prochaine Linde au sein de l'indice DAX, sur une décision du conseil des indices de Qontigo.