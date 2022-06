Marché: relativement atone après les PMI manufacturiers information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 11:27

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent relativement atones (-0,2% à Londres, +0,2% à Francfort, +0,1% à Paris) en ce 1er juin, sur fond de signaux d'essoufflement des secteurs manufacturiers de la région au vu des indices PMI diffusés ce matin par S&P Global.



La croissance du secteur dans la zone euro a ainsi ralenti en mai, à en croire l'indice PMI qui s'est tassé à 54,6 le mois dernier, un plus bas de 18 mois, sous le poids en particulier d'une contraction des nouvelles commandes.



Selon S&P Global, cette conjoncture 'difficile' s'explique principalement par les fortes tensions d'approvisionnement et inflationnistes, mais est également due à un affaiblissement de la demande sur fond de manque de visibilité économique.



Au Royaume Uni, l'indice PMI manufacturier est ressorti aussi en recul à 54,6 pour le mois écoulé, avec des rythmes de progression moins rapides à la fois pour la production, les nouvelles commandes et l'emploi.



'Les confinements en Chine, les facteurs de changes, les sanctions contre la Russie, la guerre en Ukraine, les perturbations de la chaine d'approvisionnement et la rareté des matières premières ont fait monter les coûts d'achat', pointent les enquêteurs.



Toujours au chapitre des statistiques, les opérateurs seront attentifs, cet après-midi aux Etats-Unis, aux résultats de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, puis aux indices PMI et ISM pour le secteur manufacturier au titre du mois de mai.



Dans l'actualité des valeurs, Société Générale s'adjuge plus de 2% à Paris, soutenu par un relèvement de conseil chez UBS de 'neutre' à 'achat', malgré un objectif de cours ramené de 34,7 à 31 euros sur le titre de l'établissement bancaire.



De même, Lanxess prend encore 3% sur fond d'un relèvement de conseil chez Stifel de 'conserver' à 'achat', au lendemain d'un bond du titre suite à l'annonce par le chimiste de spécialités d'un accord de coentreprise pour racheter des activités à DSM.