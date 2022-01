Marché: relative prudence avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 11:29

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à céder du terrain (stabilité à Londres, -0,4% à Francfort, -0,2% à Paris), la prudence l'emportant dans l'attente de la publication, en début d'après-midi, d'un rapport sur l'emploi américain qui devrait être surveillé de près.



A ce stade, Jefferies table sur l'annonce de 530.000 créations de postes non agricoles le mois dernier aux Etats-Unis, après les 210.000 de novembre, ainsi que sur une baisse de 0,2 point du taux de chômage, à 4,0% de la population active.



En attendant ce rendez-vous, on notera que le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 5,0% en décembre 2021, contre 4,9% en novembre, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



S'il estime que l'inflation globale de la zone euro devrait baisser cette année avec la chute de la composante énergie, Capital Economics pense que l'inflation sous-jacente 'devrait maintenir le taux global au-dessus de 2% jusqu'au quatrième trimestre au moins'.



'En conséquence, nous pensons qu'il y a de plus en plus de chances que plus tard cette année, la Banque Centrale Européenne commence à préparer le terrain pour un resserrement de la politique monétaire en 2023', prévient-il.



Par ailleurs, les indices ESI du sentiment économique ont reculé en décembre par rapport au mois précédent, celui de la zone euro perdant 2,3 points à 115,3 et celui de l'Union européenne, 2,1 points à 114,5, selon la Commission européenne.



Parmi les autres données parues ce matin, la production industrielle s'est tassée de 0,2% en Allemagne et de 0,4% en France en novembre par rapport au mois précédent, tandis que les dépenses de consommation des ménages français ont augmenté de 0,8%.



Dans l'actualité des valeurs, STMicro grimpe de plus de 5% à Paris et à Milan, le fabricant de semiconducteurs affichant un chiffre d'affaires net du quatrième trimestre 2021 au-dessus du niveau supérieur de sa fourchette de prévisions.



Shell reste à peu près stable à Amsterdam, alors que le groupe énergétique entend reverser à ses actionnaires quelque 5,5 milliards de dollars perçus dans le cadre de la cession de ses activités dans le Bassin permien, aux Etats-Unis.