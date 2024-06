Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: relative confiance avant le verdict de la BCE information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Une relative confiance prévaut au sein des Bourses européennes (+0,2% à Londres, +0,4% à Paris, +0,8% à Francfort), à l'approche de l'annonce probable par la Banque centrale européenne (BCE) de sa première baisse de taux depuis 2019.



'C'est le bon moment', juge à ce sujet Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. 'La reprise en zone euro, qui est amorcée depuis le premier trimestre, a absolument besoin de taux plus bas pour accélérer'.



Si une baisse de taux de 25 points de base est largement intégrée dans les cours, les investisseurs attendent surtout de savoir comment évolue la réflexion de la banque centrale, notamment face au chemin cahoteux emprunté par la désinflation.



'La BCE (...) pourrait rassurer les marchés en leur indiquant que d'autres réductions sont prévues au cours des trimestres suivants', estime Thomas Hempell, responsable de la recherche macroéconomique et marché chez Generali AM.



En attendant le verdict de la BCE -ainsi que la conférence de sa présidente Christine Lagarde- en début d'après-midi, ont été annoncés ce matin des replis de 0,5% des ventes de détail en zone euro et de 0,2% des commandes industrielles allemandes en avril.



Sur le front des valeurs, SAP s'adjuge plus de 4% à Francfort, soutenu par des commentaires d'analystes favorables suite à sa conférence annuelle Sapphire, dans un contexte de marché considéré comme porteur pour le numéro un européen des logiciels d'entreprise.



A l'inverse, Ahold Delhaize perd plus de 2% à Amsterdam, sur une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours ajusté, le broker s'interrogeant sur la stratégie du distributeur alimentaire belgo-néerlandais.





