Marché : regards tournés vers les trimestriels

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à céder un peu de terrain (-0,1% à Londres et à Paris, -0,3% à Francfort), dans une séance dominée par l'actualité des entreprises en l'absence de données macroéconomiques majeures ce matin. Ainsi, parmi les nombreuses publications trimestrielles de la matinée en Europe, les opérateurs saluent celles de HSBC (+2%), ABB (+2%) et bp (+1%), mais ne réagissent guère à celles de Novartis et de Bayer (stables), et délaissent celle d'UBS (-2%). HSBC a publié un bénéfice ajusté avant impôts plus que doublé au titre des trois premiers mois de 2021, grâce notamment à des reprises de provisions pour pertes sur crédit avec l'amélioration des perspectives économiques. Toujours dans le secteur bancaire, UBS a dégagé un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars au premier trimestre, une performance toutefois occultée par les pertes liées au défaut de paiement d'un client américain. Le groupe d'ingénierie ABB revendique par contre un 'solide début d'année' avec des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et une confirmation de son objectif de croissance du chiffre d'affaires en 2021. Les regards se tourneront cet après-midi sur les publications de résultats aux Etats-Unis, avec des groupes tels que 3M, General Electric ou UPS, avant l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par le Conference Board.

