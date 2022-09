Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: regards tournés vers les données américaines information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent dans leur ensemble des gains modérés ce jeudi (+0,5% à Londres, +0,3% à Francfort, mais -0,1% à Paris), dans l'expectative d'une série particulièrement fournie de données macroéconomiques américaines cet après-midi.



Outre les indices d'activité manufacturière Empire State et Philly Fed pour le mois en cours, les opérateurs prendront connaissance des ventes de détail, des prix à l'importation, puis de la production industrielle américaines au titre du mois écoulé.



'L'enjeu est d'importance alors que la santé de la première économie du monde suscite l'inquiétude dans un environnement marqué par le durcissement de la politique monétaire', prévient Kiplink, qui en attend 'de nouveaux éléments sur la possible trajectoire des taux'.



'Les investisseurs ont digéré les dernières données macroéconomiques inflationnistes et ont visiblement intégré les prochaines hausses de taux d'intérêt, notamment celle de la réunion de politique monétaire de la Fed la semaine prochaine', juge-t-il pour l'heure.



De ce côté de l'Atlantique, le déficit commercial de la zone euro s'est creusé à -40,3 milliards d'euros en juillet, un record depuis le début des séries chronologiques en 1999, du fait à la fois d'une baisse de 1,7% des exportations et d'une hausse de 1,5% des importations.



En France, les prix à la consommation ont augmenté de 5,9% sur un an en août, après +6,1% en juillet, selon l'Insee qui relève donc de 0,1 point son estimation pour le mois dernier, par rapport à l'estimation provisoire publiée fin août.



Sur le front des valeurs, H&M recule de 1% sur l'OMX, après l'annonce par la chaine de vêtements d'un chiffre d'affaires net en hausse de 3% sur son troisième trimestre comptable en données publiées, mais en recul de 4% en monnaies locales.



Toujours sur les places nordiques, Ericsson s'affaisse de 3% sous le poids d'une dégradation d'opinion de 'surperformance' à 'sous-performance' chez Credit Suisse, alors que son pair Nokia reste stable, le même broker passant de 'neutre' à 'surperformance'.





