Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : regards prudents braqués vers les Etats-Unis Cercle Finance • 13/10/2020 à 11:50









(CercleFinance.com) - Dans l'attente du début de la saison des résultats et de l'inflation aux Etats-Unis, les Bourses européennes cèdent du terrain (-0,3% à Londres, -0,2% à Francfort et à Paris) sur fond d'un indice ZEW nettement en dessous des attentes. Avant l'ouverture de Wall Street, doivent en effet paraitre les comptes des géants bancaires JPMorgan Chase et Citigroup, ainsi que du groupe de santé Johnson & Johnson, mais aussi l'inflation américaine pour septembre. 'La crise de la Covid-19 pourrait réellement générer des tensions inflationnistes. Les prix à la consommation, qui seront publiés aujourd'hui, devront être analysés avec attention...', prévient Aurel BGC. Sur le vieux continent, l'indice ZEW du moral des investisseurs et des analystes allemands plonge en octobre, de 21,3 points à 56,1, là où les économistes n'attendaient en moyenne qu'une contraction vers 71. 'La hausse récente du nombre de cas de Covid-19 a accru l'incertitude, comme la perspective d'une sortie du Royaume Uni de l'UE sans accord', juge le ZEW, alors que son indice des conditions actuelles progresse par contre de 6,7 points à -59,5. Dans l'actualité des valeurs, Experian avance de 2% à Londres, soutenu par Crédit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 3450 à 3600 pence sur le titre du groupe irlandais de services marketing. Nokia gagne 1% sur l'OMX, alors que l'équipementier télécoms finlandais va fournir à l'opérateur mobile taïwanais CHT une gamme de produits pour soutenir son initiative visant à fournir une couverture 5G complète.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.