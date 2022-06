Marché: regards prudents braqués vers Amsterdam information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 11:45

(CercleFinance.com) - Les investisseurs privilégient la prudence sur les places européennes (-0,4% à Londres, -0,6% à Francfort, -0,3% à Paris), alors que leurs regards se braquent vers Amsterdam où le conseil des gouverneurs de la BCE se réunit pour réévaluer sa politique monétaire.



'La BCE étant plus préoccupée par la dynamique de l'inflation que par la croissance, nous pensons qu'elle poursuivra le processus de normalisation de la politique monétaire, processus qui a débuté en décembre dernier', estimait PIMCO plus tôt dans la semaine.



Selon lui, le conseil des gouverneurs décidera probablement de mettre fin aux achats nets d'actifs dans le cadre de son programme régulier d'achat d'actifs (APP) ce mois-ci, et préparera le marché à des hausses de taux d'intérêt en juillet et septembre.



'La présidente de la BCE devrait souligner que le rythme du resserrement de la politique monétaire dépendra de l'évolution des indicateurs économiques tels que la demande intérieure, l'inflation sous-jacente et les conditions financières', ajoutait PIMCO.



En attendant, sur le front des valeurs, les titres Shell à Londres et TotalEnergies à Paris parviennent à grappiller près de 1% chacun, aidés par des initiations de couverture avec des opinions 'surperformance' chez Credit Suisse.



Dans le même secteur, Eni reste à peu près stable à Milan après la cession, par le groupe pétrolier italien, d'une participation de 1,2% au capital de la société norvégienne Vår Energi, par le biais d'une procédure de placement accéléré.