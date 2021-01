Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : regards confiants braqués vers Washington Cercle Finance • 20/01/2021 à 11:38









(CercleFinance.com) - L'optimisme prévaut sur les places boursières européennes (+0,3% à Londres, +0,6% à Francfort et à Paris), à quelques heures de l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, prévue peu après la clôture sur le vieux continent. 'Dans la foulée de sa prise de fonction, il devrait prendre de nombreuses mesures visant à défaire certaines décisions de l'administration Trump et à renforcer la lutte contre l'épidémie', indique Kiplink Finance. Ce dernier note aussi que la nouvelle Secrétaire au Trésor, Janet Yellen, 'a rassuré les opérateurs avec ses promesses, condition sine qua none pour éviter une profonde récession, sans que cela ne suscite pour le moment la crainte d'explosion de la dette'. Sur le front des statistiques européennes, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi en décembre 2020 à -0,3% pour le quatrième mois consécutif, d'après Eurostat qui confirme donc son estimation rapide. Au Royaume Uni les prix à la consommation ont augmenté à un rythme annuel de 0,6% en décembre 2020, un taux en hausse de 0,3 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques. Du côté des valeurs, ASML s'adjuge près de 3% à Amsterdam, après la publication par le fournisseur de matériel de lithographie d'un résultat net de 3,6 milliards d'euros pour l'exercice 2020, à comparer à 2,6 milliards pour l'année précédente. BASF prend 2% à Francfort, la publication préliminaire du chimiste faisant ressortir un résultat opérationnel de 932 millions d'euros et des ventes en croissance de 8% à 15,9 milliards, dépassant ainsi les consensus. Richemont gagne plus de 1% à Zurich, la maison de luxe revendiquant, au terme du dernier trimestre 2020, un chiffre d'affaires de 4,18 milliards d'euros, en progression de 5% à taux de change constants dans un environnement 'continuellement volatil'.

