Marché : regards braqués vers les Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent un peu de terrain (+0,8% à Londres, +0,4% à Francfort, +0,1% à Paris), dans l'attente des chiffres du PIB américain en début d'après-midi, puis des conclusions du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) ce soir. 'Cette journée s'annonce chargée du côté des Etats-Unis. Entre les nombreuses publications de résultats des entreprises, les investisseurs pourront mettre un chiffre sur la croissance du premier trimestre', souligne Aurel BGC. 'Le BEA devrait annoncer une contraction significative du PIB, et donc une entrée en récession de l'économie américaine. En effet, il ne fait aucun doute, que l'économie américaine connaîtra une chute encore plus violente au deuxième trimestre', poursuit-il. Face à ces données de croissance, le bureau d'études estime qu'à l'issue de sa réunion, le FOMC 'devrait assurer les investisseurs de sa volonté de soutenir l'activité économique et éventuellement faire plus'. En attendant, on notera que l'indice ESI du sentiment économique a chuté dans la zone euro de 27,2 points à 67 en avril, sa plus forte chute depuis le début de l'enquête en 1985, et ramenant l'indice à un niveau tout proche de son record à la baisse du mois de mars 2009. Sur le front des valeurs, les opérateurs saluent les résultats du géant aéronautique Airbus (+1% à Paris), du constructeur automobile Volkswagen (+2,8% à Francfort), et surtout de la banque Barclays (+6,6% à Londres).

