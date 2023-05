Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: regards braqués vers les banques centrales information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 11:49









(CercleFinance.com) - Fermées lundi pour cause de 1er mai, les Bourses européennes commencent la semaine dans la prudence (stabilité à Londres, -0,3% à Francfort, -0,4% à Paris) avec en ligne de mire les décisions de politique monétaire de la Fed, puis de la BCE.



Les prochains jours verront aussi paraitre des indicateurs macroéconomiques d'importance, tels que les indices PMI composites en Europe, l'indice ISM non manufacturier et les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois d'avril.



Pour l'heure, les opérateurs ont pris connaissance ce matin, pour la zone euro, d'un indice d'activité PMI manufacturier en recul à 45,8 en avril, et surtout d'un taux d'inflation annuel en légère hausse de 0,1 point à 7% pour le mois écoulé, selon une estimation rapide.



'Les pressions de fond sur les prix restent fortes, avec l'inflation de base en zone euro à un nouveau pic de 5,7% en mars', souligne Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez PIMCO, qui s'attend à ce que la BCE relève ses taux directeurs de 25 points de base ce jeudi.



Le consensus des analystes anticipe aussi une hausse de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale américaine mercredi soir, portant sa fourchette-cible à 5,00-5,25%, mais Barclays s'attend à ce que celle-ci signale une pause lors de sa réunion de juin.



Dans l'actualité des valeurs, BP lâche 5% à Londres, après la publication par le géant énergétique d'un bénéfice net ajusté meilleur que prévu pour le premier trimestre 2023, mais accompagné de l'annonce d'un ralentissement de ses rachats d'actions.



A l'inverse, HSBC s'adjuge 5% dans le sillage de la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes au titre des trois premiers mois de l'année, à la faveur notamment d'une reprise de provision sur le projet de cession de ses activités de détail en France.





