Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: regain de prudence sur les actions information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 08:36

(CercleFinance.com) - Après deux séances de rebond, la Bourse de Paris devrait débuter en baisse mercredi matin dans un marché étroit en attendant l'allocution du président de la Fed devant le Congrès américain.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - recule de 103 points à 5850,5 points, annonçant un net repli à l'ouverture.



En l'absence d'indicateurs majeurs, la préoccupation première des investisseurs demeure le mouvement de durcissement des politiques monétaires amorcé par les grandes banques centrales.



En ce sens, l'intervention de Jerome Powell, le patron de la Réserve fédérale, cet après-midi devant la commission des affaires bancaires du Sénat devrait constituer le grand événement du jour.



Après la hausse de taux de 75 points de base décidée la semaine dernière, une première en 30 ans, les investisseurs attendent d'être rassurés sur les intentions de la Fed en matière de taux d'intérêt et de perspectives économiques.



Les acteurs de marché souhaitent notamment savoir si un nouveau relèvement de 75 points de base des taux des fonds fédéraux ('fed funds') doit être envisagé à l'issue de la réunion prévue le mois prochain.



Bon nombre d'opérateurs s'attendent en tout cas à ce que Jerome Powell réaffirme sa volonté de lutter activement contre l'inflation, même si cela induit un facteur de risque pour la croissance économique.



La politique ultra-accommodante de la Fed a été l'un des principaux moteurs du 'rally' des marchés d'actions américains ces dernières années, qui a porté les indices new-yorkais à des plus hauts historiques l'an dernier.



Le sévère durcissement de ton adopté par la banque centrale a fait dérailler cette mécanique haussière depuis quelques mois.



A ce titre, Powell pourrait vouloir remettre un peu de baume au coeur aux marchés en réaffirmant qu'un atterrissage en douceur est possible en freinant l'inflation sans pour autant faire plonger l'économie américaine en récession.



'Difficile pour les investisseurs de s'y retrouver dans ce jeu d'ombres, dans lequel chacun, optimiste ou pessimiste, peut trouver de quoi alimenter son opinion', estiment les équipes de La Financière de l'Echiquier.



'Peut-être est-ce, au fond, ce que recherche la Réserve fédérale, en attendant elle-même d'y voir plus clair', souligne la société de gestion de portefeuille.



L'audition du président de la Fed doit débuter à 15h30.



Avant cela, les investisseurs prendront connaissance des derniers chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, qui pourraient eux aussi influencer la tendance sur les marchés européens.



Pour mémoire, la Banque d'Angleterre a procédé, la semaine passée, à une cinquième hausse consécutive de ses taux destinée à contrecarrer la poussée inflationniste qui se poursuit toujours à un rythme soutenu dans le pays.



Confronté à la baisse du pouvoir d'achat des ménages, le gouvernement s'est résolu à mettre en place un plan de soutien à destination des foyers britanniques les plus vulnérables.



Ces derniers devraient bénéficier de versements visant à les aider à faire face à la hausse du coût de la vie et d'un doublement de la réduction sur leurs factures énergétiques.