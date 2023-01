Marché: regain de confiance sur le vieux continent information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 11:20

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes repartent de l'avant (+0,6% à Londres et à Paris, +0,8% à Francfort) au lendemain d'une séance qui a vu les opérateurs préoccupés par la volonté de la Réserve fédérale de continuer à durcir sa politique monétaire.



'Les actions ont pâti de propos 'faucon' de responsables de la Fed, Michelle Bowman ayant indiqué que la Fed aura besoin de maintenir ses taux pour un certain temps après la dernière hausse, tout en remarquant qu'il reste beaucoup de travail à faire', rappelle ainsi Liberum.



'Jerome Powell a souligné la nécessité pour la banque centrale de rester apolitique dans le cadre de ses efforts pour freiner l'inflation et a indiqué que certaines des mesures qu'elle doit mettre en place pourraient ne pas être populaires', note en outre Wells Fargo.



Dans ce contexte, les opérateurs seront d'autant plus attentifs au rapport de jeudi sur l'inflation aux Etats-Unis, pour lequel Jefferies espère une baisse du taux annuel à +6,4% en décembre, après +7,1% le mois précédent.



Dans l'actualité des valeurs, Siemens Energy grimpe de plus de 4% à Francfort, après l'annonce d'un contrat de plus de quatre milliards d'euros pour construire des systèmes de conversion pour deux connexions au réseau offshore en Allemagne.



Sainsbury recule de 2% à Londres, dans le sillage d'un point d'activité du distributeur alimentaire, dans lequel il revendique pourtant 'une stratégie générant des gains de parts de marché en volume et un Noël record'.



Swisscom prend plus de 2% à Zurich, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' sur le titre de l'opérateur télécoms, le broker estimant que 'la croissance en Suisse et de Fastweb devrait surprendre à la hausse'.