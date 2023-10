Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: regain de confiance, les acheteurs au rendez-vous information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 11:40

(CercleFinance.com) - Les bourses européennes profitent d'un vent favorable ce matin, Paris, Londres et Francfort s'arrogeant entre 1,3 et 1,5%.



Malgré le retour du conflit israélo-palestinien au premier plan de l'actualité internationale, les marchés affichent une certaine confiance, notamment après la déclaration de Lorie Logan, une responsable de la Fed.



'Lorie Logan a déclaré que les rendements plus élevés pourraient signifier qu'il est moins nécessaire de relever davantage les taux de la Fed, avec des conditions financières resserrées substantiellement au cours des derniers mois', explique Deutsche Bank.



Ce matin, le bund allemand à 10 ans affiche un rendement de 2,7%, les OAT sont à 3,36% et les bonds du trésor US atteignent 4,65%.



Sur le marché de l'énergie, le baril de Brent est stable, autour des 88$ et l'euro s'échange contre 1,060 $ (+0,3%).



Dans l'actualité des sociétés européennes, au troisième trimestre, la marque BMW a vendu 549 941 véhicules à ses clients dans le monde entier, soit une augmentation de +6,2 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les ventes de BEV (véhicules électriques à batterie) ont encore doublé par rapport à la même période de l'année dernière (+100,3 %) pour atteindre 83 211 unités.



Les équipes de Nokia indiquent avoir établi deux nouveaux records mondiaux en matière de transmission optique sous-marine, avec notamment un débit de données de 800 Gbit/s à une distance de 7 865 km en utilisant une seule longueur d'onde de lumière.



Enfin, le britannique BAE Systems, en partenariat avec le Combat Capabilities Development Command Armaments Center (DEVCOM AC) de l'armée américaine, annonce avoir établi un nouveau record de tir longue portée avec un projectile guidé XM1155-SC tiré par un M109 Paladin.