Marché: regain d'optimisme sur les places européennes information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 11:12

(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes vont de l'avant ce jeudi (+0,3% à Londres, +0,2% à Paris, +0,4% à Francfort), en particulier Madrid (+0,8%) sur fond d'une révision en hausse sensible de la croissance économique espagnole au troisième trimestre.



Le PIB espagnol a en effet augmenté de +2,6% en rythme séquentiel, soit un taux relevé de 0,6 point par rapport à l'estimation avancée de fin octobre, traduisant une accélération d'autant plus forte par rapport à celui de +1,2% du deuxième trimestre.



'Ce matin, les principaux marchés sont en hausse après Wall Street et Tokyo dans un climat gagné par un optimisme prudent. Les investisseurs sont rassurés par les dernières nouvelles concernant Omicron', explique plus largement Kiplink Finance.



'Les investisseurs reprennent confiance dans les perspectives économiques mais l'évolution de l'inflation et des politiques des banques centrales devraient rester au centre des préoccupations au cours des prochains mois', prévient-il.



Dans cette optique, les opérateurs devraient être attentifs aux nombreuses données américaines de cet après-midi, telles que les revenus et dépenses des ménages, les commandes de biens durables et les ventes de logements neufs pour novembre.



Sur le front des valeurs, Philips bondit de 6% à Amsterdam, après la publication des conclusions d'une enquête indépendante menée sur la sécurité de ses systèmes de ventilation, qui font l'objet d'un rappel aux Etats-Unis.



Aegon s'adjuge près de 3% suite à l'annonce par l'assureur néerlandais d'un dénouement favorable dans le dossier de la cession des activités en Europe de l'Est et Centrale, grâce à un accord entre l'acquéreur, Vienna Insurance Group, et le gouvernement hongrois.



Ryanair gagne près de 3% à Dublin, malgré un relèvement par la compagnie aérienne à bas prix de ses prévisions de pertes annuelles, l'émergence du variant Omicron et les nouvelles restrictions de voyage affectant nettement les réservations.