Marché : regain d'optimisme avec le dossier iranien

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent sensiblement ce jeudi (+0,6% à Londres, +0,4% à Paris, +1,3% à Francfort), continuant de fluctuer au gré des nouvelles plus ou moins rassurantes en provenance du Golfe Persique. 'Le marché 'achète' à l'heure actuelle l'histoire d'une réduction de la tension entre les Etats-Unis et l'Iran. Washington paraît prendre note de la réaction militaire mesurée de Téhéran et n'entre pas dans une logique d'escalade guerrière', note LBPAM. Ce dernier ajoute que 'dans le même temps, les indicateurs conjoncturels sont dans l'ensemble plutôt favorables : une certaine croissance, peu d'inflation et donc des réglages monétaires toujours accommodants'. En Allemagne au mois de novembre 2019, la production industrielle a augmenté de 1,1% après une baisse de 1% le mois précédent, mais l'excédent commercial s'est tassé du fait d'une chute de 2,3% des exportations. 'D'importants marchés à l'exportation resteront faibles à plus long terme et l'économie allemande est handicapée par une compétitivité érodée', prévient Commerzbank, estimant qu'elle 'ne devrait pas se redresser rapidement et vigoureusement'. Sur le front des valeurs, IAG gagne 1,1% à Londres alors que le directeur général (CEO) Willie Walsh a annoncé son départ dans le courant de l'année et son remplacement par Luis Gallego, l'actuel CEO d'Iberia. Bayer prend 1,8% à Francfort après un élargissement de son partenariat avec Evotec pour développer de nouveaux médicaments candidats pour le syndrome des ovaires polykystiques, courant mais sous-diagnostiqué chez les femmes. ABN Amro s'adjuge 2,1% à Amsterdam, son conseil de surveillance ayant nommé Robert Swaak, un ancien cadre-dirigeant de PwC, comme directeur général pour un mandat de quatre ans, succédant à Kees van Dijkhuizen.

