Marché : regain d'inquiétude d'ordre géopolitique

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reperdent du terrain (-0,4% à Londres, -0,6% à Paris, -1,5% à Francfort), sur fond d'un brusque regain de tensions américano-iraniennes au Moyen-Orient qui rappelle aux opérateurs l'existence du risque géopolitique. 'Cette nuit les Etats-Unis annoncent avoir mené des frappes à Bagdad sur ordre du président et avoir tué le général iranien Ghassem Soleimani chef des forces spéciales des gardiens de la révolution', souligne LBPAM. 'Cette frappe est bien sûr liée à l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad par des manifestants pro-iraniens le 31 décembre', poursuit-il, notant 'qu'une crise pétrolière, si elle est peu probable, constitue néanmoins un risque majeur cette année'. Sur le front des statistiques, cet après-midi, doivent être dévoilés une estimation préliminaire de l'inflation en Allemagne, puis l'indice ISM pour le secteur manufacturier américain au titre du mois de décembre. Pour l'heure, on notera que le taux de chômage en Allemagne s'est maintenu à 5% en décembre, tandis que la hausse des prix à la consommation en France se serait accélérée à +1,4%, après +1% en novembre. Dans l'actualité des valeurs, Ryanair recule de 2,7% à Londres, alors que la compagnie aérienne à bas coûts irlandaise a vu son trafic s'accroitre de 9% pour atteindre 152,4 millions de passagers transportés. Commerzbank recule de 1,5% à Francfort, la banque faisant part de l'acquisition d'un bloc d'actions de comdirect, détenu jusque-là par Petrus Advisers, portant ainsi sa participation à plus de 90% et ouvrant la voie à une fusion. Altice Europe perd 1% à Amsterdam, après la cession par l'opérateur télécoms de sa participation de 25% au capital de la société de tours au Portugal Omtel, au groupe espagnol Cellnex (+3,4% à Madrid).

