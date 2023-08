Marché: reflux des inquiétudes autour de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le rouge vendredi à l'ouverture mais devrait afficher une performance positive sur l'ensemble de la semaine, bien aidée par reflux des inquiétudes ayant trait à l'inflation.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison fin août - sur l'indice CAC 40 recule de 28,5 points à 7412 points, annonçant un début de séance sur une note défavorable.



Le marché parisien avait achevé la séance de jeudi sur un gain de 1,5% autour de 7433 points, largement soutenue par l'évolution plutôt rassurante des prix à la consommation aux Etats-Unis.



Après une baisse quasi-historique en juin, l'inflation américaine est ressortie une nouvelle fois à un niveau conforme, voire légèrement en-dessous des attentes, au mois de juillet.



'La nature de la désinflation est en train de changer par rapport au premier semestre', estime Bastien Drut, le responsable des études et de la stratégie chez CPR AM, qui souligne que la désinflation devient maintenant 'plus globale'.



'C'est essentiellement l'énergie qui a fait baisser l'inflation au premier semestre, mais c'est l'inflation sous-jacente (le logement et dans une moindre mesure les transports) qui va baisser au second semestre', prévient l'économiste.



Les investisseurs pourraient néanmoins se positionner de manière prudente en amont d'une journée qui s'annonce chargée, notamment dans l'optique de la publication des prix producteurs aux Etats-Unis.



Ces données devraient confirmer que le pic d'inflation est très clairement passé aux Etats-Unis et que le pays a parcouru plus de chemin que l'Europe dans sa lutte contre l'inflation.



Dans ce contexte, le marché obligataire demeure plutôt calme, les investisseurs voyant la perspective de nouvelles hausses de taux s'éloigner et le scénario d'un atterrissage en douceur de la croissance se renforcer.



A 4,08%, le rendement des Treasuries à dix ans reste toutefois au-dessus du seuil technique très surveillé de 4%.



Le pétrole poursuit sa consolidation après ses gains des dernières semaines. Le Brent cède 0,1% à 86,3 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,1% à 82,7 dollars.



Sauf changement de tendance majeur en cours de séance, l'indice CAC 40 se dirige à ce stade vers un gain hebdomadaire de l'ordre de 1,6%.