Marché: redressement en vue pour ouvrir une semaine chargée

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note favorable lundi matin, même si les prises d'initiatives s'annoncent limitées à l'entame d'une semaine chargée sur le plan de la politique monétaire, des résultats de sociétés et des indicateurs économiques.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - désormais passé sur l'échéance février - progresse de 38 points à 7432 points, laissant entrevoir un début de semaine dans le vert.



Le marché parisien avait cédé du terrain la semaine passée (-1,4% en bilan hebdomadaire) suite à un net revirement dans les anticipations de desserrement monétaire jusqu'ici établies par les investisseurs.



Du fait des incertitudes grandissantes qui entourent la politique monétaire des grandes banques centrales, les intervenants de marché devraient encore se montrer peu enclins à prendre des risques dans les jours qui viennent.



La semaine s'annonce en effet dense côté du côté de l'économie, avec en point d'orgue la réunion de politique monétaire la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, qui précédera celle de la Fed, attendue la semaine prochaine.



Au vu des déclarations faites par sa présidente, Christine Lagarde, mercredi dernier à Davis, l'institut basé à Francfort devrait résister aux appels du marché en faveur d'une baisse des taux dès le mois de mars.



'Il est fort probable que les investisseurs soient déçus', prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'A très court terme, ce n'est pas dans l'intérêt de la BCE d'en dévoiler trop sur la date de la première baisse des taux et sur le rythme du processus d'assouplissement', ajoute-t-il.



'Mieux vaut attendre afin de voir comment les conditions financières vont évoluer d'ici aux mois de mars et d'avril', explique l'analyste.



Compte tenu des interrogations qui entourent l'évolution de la politique monétaire en Europe comme aux Etats-Unis, les opérateurs vont se focaliser sur les résultats des entreprises, appelés à se multiplier cette semaine.



Les investisseurs espèrent notamment que les publication de nombreux poids lourds technologiques tels que Netflix, Tesla, IBM ou Intel, donneront un nouveau souffle au marché.



Ces annonces seront très suivies alors que Wall Street a établi de nouveaux records vendredi soir, toujours soutenue par la bonne forme des valeurs liées aux semi-conducteurs et à l'IA.



Plusieurs ténors européens de la cote doivent également publier leurs comptes au cours des jours à venir, dont ASML, LVMH, Nokia, SAP ou encore STMicroelectronics.



La semaine sera par ailleurs rythmée par par les indices d'activité PMI pour l'Europe, attendues mercredi, puis la première estimation de la croissance américaine de quatrième trimestre, qui tombera jeudi.



Sur le compartiment obligataire, le mouvement de hausse des rendements des bons du Trésor américain se poursuit, toujours alimenté par la perspective d'un desserrement moins rapide que prévu des politiques monétaires.



A près de 4,15%, le rendement à dix ans américain évolue toujours à des plus hauts d'un mois tandis que son équivalent allemand, le Bund à même échéance, culmine à 2,34%.



Le marché pétrolier reste tiraillé entre les craintes liées aux tensions en Mer Rouge d'un côté et l'espoir d'une hausse de la demande avec le redressement de la croissance en Chine de l'autre.



Après avoir signé un parcours favorable la semaine dernière, le Brent consolide ce matin de 0,5% à 78,1 dollars tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,4% à 73,1 dollars.



L'euro est de son côté peu changé, aux abords de 1,09 face au dollar sur un marché des changes privé de catalyseurs en attendant les annonces de la BCE et de la Fed, et où la visibilité demeure faible.





