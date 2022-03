Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: redressement après la déception de la BCE information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 11:26









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes regagnent du terrain ce vendredi (+1,1% à Londres, +1,3% à Francfort, +0,7% à Paris), au lendemain d'une séance plombée par des annonces de la BCE moins accommodantes qu'espéré, à l'issue de sa réunion.



'Le CAC 40 opte pour la hausse malgré le repli de Wall Street et des places asiatiques. L'évolution favorable des futures sur indices aux Etats-Unis semble inciter les investisseurs à racheter à bon compte', explique ainsi Kiplink.



'Pour autant, la volatilité devrait rester forte. La défiance envers les actifs à risque reste d'actualité en anticipation de politiques monétaires plus restrictives de la part des banques centrales', prévient la société de gestion.



Cette perspective de durcissement de la politique monétaire s'est d'ailleurs renforcée jeudi, avec l'annonce par la BCE d'une accélération du rythme auquel elle diminuera ses achats d'actifs, en dépit des nouvelles incertitudes liées au contexte géopolitique.



'La BCE a déclaré que l'invasion russe de l'Ukraine était un moment décisif pour l'Europe, mais qu'elle ne nécessitait pas un grand changement de politique monétaire', note Capital Economics, qui prévoit toujours une hausse des taux de 25 points de base d'ici fin 2022.



Dans l'actualité des valeurs, Lanxess gagne près de 4% à Francfort, après l'annonce par le chimiste de spécialités qu'il va proposer un dividende par action en augmentation de 5% au titre de 2021, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.





