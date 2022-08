Marché: redressement après l'effet Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 11:50

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se redressent ce mardi (+0,3% à Londres, +1,4% à Francfort, +0,9% à Paris), après le trou d'air provoqué par les propos tenus vendredi après-midi par le président de la Réserve fédérale à Jackson Hole.



'Jerome Powell a adopté un ton résolument belliciste, déclarant que la Fed continuerait à lutter contre l'inflation 'jusqu'à ce que le travail soit fait', ajoutant que la politique monétaire restrictive resterait en place pendant 'un certain temps',' rappelle Wells Fargo.



'Après deux séances difficiles, les investisseurs reprennent leurs esprits', souligne néanmoins Kiplink, qui pointe une clôture sur un gain de plus de 1,1% du Nikkei à Tokyo. 'Un apaisement facilité par le repli du dollar et du rendement à 10 ans américain'.



'Les actions pourraient réagir à la première estimation de l'inflation allemande d'août à 14h00, première économie de la zone euro comptant pour plus de 30% du PIB de la région, et à la confiance du consommateur américain, à 16h00', ajoute-t-il.



En attendant, on notera que l'indicateur du sentiment économique (ESI) a encore diminué tant dans l'UE (-1,0 point à 96,5) que dans la zone euro (-1,3 point à 97,6), selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



Bruxelles ajoute que son indicateur des perspectives d'emploi (IEI), en revanche, s'est stabilisé sur le mois qui s'achève, après deux mois de pertes significatives (+0,4 point à 107,3 dans l'UE et +0,8 point à 108,0 dans la zone euro).



Dans l'actualité des valeurs, Novartis reste à peu près stable à Zurich, alors que le groupe de santé prévoit plus de 35 présentations à l'occasion de l'ESMO, le congrès annuel de la Société européenne d'oncologie médicale qui s'ouvrira la semaine prochaine.