Marché: rebond vigoureux sur des rachats à bon compte

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains vigoureux (+2% à Londres, +4,9% à Francfort, +4,7% à Paris), prenant le contrepied de la clôture de Wall Street la veille, plombée par la décision de Washington d'imposer un embargo sur le pétrole russe.



'Les investisseurs surveillent les futures sur indices américains et ceux-ci sont, pour l'heure, bien orientés. Pour autant, cette tendance semble essentiellement s'expliquer par des rachats à bon compte après la chute observée depuis la mi-février', avance Kiplink.



'L'évolution de la guerre en Ukraine et les décisions des grandes puissances restent la boussole des marchés devant l'évolution de la politique monétaire de la Fed', prévient néanmoins la société de gestion.



En l'absence de données majeures ce matin en Europe, les opérateurs réagissent aux différentes publications de résultats du jour, saluant notamment celle du pneumaticien Continental (+4% à Francfort) qui a renoué avec les bénéfices en 2021.



Toujours à Francfort, Deutsche Post-DHL bondit de près de 8%, après la publication par le groupe de logistique de résultats annuels accompagnés d'une augmentation du dividende ainsi que du lancement d'un programme de rachat d'actions.



Les opérateurs acclament aussi les résultats 2021 du fournisseur allemand d'articles de sport adidas (+9%), ainsi que l'annonce de ses objectifs pour l'exercice en cours, dont la poursuite d'une croissance à deux chiffres de ses revenus.





