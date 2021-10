Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : rebond des indices US, détente des taux information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 07:33









(CercleFinance.com) - Quel final à Wall Street ! Le Dow Jones bondit de +1,43% à 34.326, le S&P500 reprend +1,15% à 4.357, le Nasdaq gagne +0,7% à 14.791 (le Nasdaq-100 +0,8%), le tout sur fond de forte détente des taux (-6Pts de base à 1,463%), retour du 'risk-on' avec un Russell-2000 à +1,7% (2.241), un 'Dow Transport' à +1,8%. Si le même scénario s'était déroulé la veille, les 3 indices majeurs auraient fini le 3ème trimestre dans le vert. Voilà en tout cas une belle entame de trimestre. Quel contraste avec le 'sell-off' du début de journée en Europe (-1,5%), après -2,3% à Tokyo et -2,1% à Taïwan. Le contraste est si frappant qu'il en apparaît même assez 'singulier', pour ne pas dire franchement 'troublant'. S'agit-il d'un nouveau cas de 'long/short' Etats-Unis VS Europe ? Les gérants US sont-ils venus reconstituer un matelas de 'cash' en Europe pour mieux soutenir Wall Street au cours des heures suivantes ? C'est du 'classique', mais avec une intensité assez inhabituelle. Côté chiffres, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,8% en août par rapport au mois précédent aux Etats-Unis (+0,7% attendu), d'après le Département du Commerce. Pour leur part, leurs revenus ont progressé de 0,2%, là aussi en ligne avec les anticipations des économistes. En rythme annuel, le taux de hausse de l'indice des prix PCE s'est accru de 0,1 point à +4,3% en août (et s'est maintenu à +3,6% hors énergie et alimentation), taux 'core' PCE progresse de +0,3% à +3,3% annuel. De tels chiffres auraient pu peser sur les T-Bonds, mais ce ne fut pas le cas. La vedette du jour fut Merck +8,4% qui a annoncé la possible commercialisation 'anticipée' d'un antiviral à administrer en amont (comme traitement préventif) réduisant de 50% les hospitalisations pour cause de Covid. Anthony Fauci -le conseiller 'santé' de la Maison Blanche- apporte son plein support sur CNBC vendredi soir, qualifiant ce médicament 'd'avancée importante' (sans le moindre recul en terme d'évaluation par la communauté scientifique pour étayer sa conviction). Le Dr Fauci insiste sur l'importance de vacciner la 'planète entière', reprenant -mot pour mot- la dernière déclaration de Christine Lagarde en début de semaine Les investisseurs comprennent qu'une AMM conditionnelle va passer comme une lettre à la poste avec un tel soutien, ce qui a entrainé la chute symétrique de Moderna -11,4%, Regeneron -5,7%, Gilead -1,9%... et Pfizer (également soutenu par Anthony Fauci depuis le début), le principal concurrent de Moderna, a mieux résisté avec -0,2%... mais son partenaire allemand BioNtech a chuté de -6,7%. La hausse de +1% du WTI vers 75,75$ a dopé Occidental +5,2%, Pioneer +5%, EOG +4,5%, Diamonbak +4,4%, Valero +4,3%, Marathon +4,2%, Devon +3,8%, Valero +3,4%, Conoco +3,3%, Chevron +3%... Le Nasdaq a été porté par Microsoft +2,6%, Alphabet et Paychex +2,4%, Comcast +2,3%, CSX +2%. Peu de replis, à part Illumina -2,7%, Netease -1,9%, NXP -1,5%... et les labos déjà évoqués plus haut.

