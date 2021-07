Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : rebond après un début de semaine difficile Cercle Finance • 20/07/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se redressent ce mardi (+0,8% à Londres, +0,6% à Francfort, +1% à Paris), au lendemain d'une première séance de la semaine minée par la crainte de voir la pandémie de Covid-19 grever les perspectives de reprise économique. 'En effet, le nombre de cas en Asie mais également au Royaume-Uni ou dans d'autres pays où les campagnes de vaccinations sont en avance, pourrait conduire les gouvernements à ordonner de nouvelles restrictions, voire des confinements ciblés', prévient IG France. 'Au-delà de l'épidémie, ce sont les données de l'inflation qui inquiètent les investisseurs, car la hausse généralisée des prix poursuit son accélération et devrait conduire, tôt ou tard, les banques centrales à agir pour empêcher une explosion de celle-ci', poursuit-il. A l'approche de la réunion de la BCE jeudi, IG France souligne que 'Christine Lagarde devra tenter de rassurer les marchés sur l'effet transitoire de la hausse de l'inflation, afin de justifier d'une politique monétaire toujours très accommodante'. Dans l'actualité des valeurs, UBS grimpe de 4% à Zurich, la banque ayant dégagé des résultats supérieurs aux attentes au cours du deuxième trimestre, grâce notamment à la solide contribution de ses activités de gestion de fortune. easyJet prend 2% à Londres, après la publication par la compagnie aérienne à bas prix, de performances financières au troisième trimestre 'conformes aux attentes de la direction', accompagnées de propos optimistes quant à la reprise. A Paris, Alstom s'adjuge plus de 3%, l'équipementier de transport revendiquant un carnet de commandes au 30 juin 2021 de 76,8 milliards d'euros, ce qui selon lui, 'offre une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir'. Electrolux lâche par contre 8% à Stockholm : le fabricant d'électroménager a dévoilé des résultats de deuxième trimestre en forte croissance, mais aussi prévenu que la pandémie en cours continuait de limiter la visibilité de ses activités.

