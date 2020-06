Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : rebond après le décrochage de jeudi Cercle Finance • 12/06/2020 à 11:36









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes regagnent du terrain (+1,2% à Londres et à Francfort, +1,9% à Paris), les opérateurs semblant procéder à des ramassages à bon compte au lendemain d'un plongeon des grandes places mondiales. 'Les prix des actions américaines ont plongé de 7% hier, alors que les investisseurs s'inquiétaient à propos des perspectives économiques sombres de la Fed et d'une seconde vague d'infections', rappelait-on chez ce matin chez Commerzbank. En avril 2020, la production industrielle a diminué de 17,1% dans la zone euro et de 17,3% dans l'UE par rapport à mars, selon Eurostat, baisses mensuelles les plus importantes enregistrées depuis le début de la série. 'Globalement, la production industrielle dans la zone euro et l'UE est tombée à des niveaux vus pour la dernière fois au milieu des années 1990', souligne Eurostat, qui met en avant l'impact significatif du confinement. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les prix à l'importation au titre du mois dernier, ainsi qu'une estimation préliminaire de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour juin. Dans l'actualité des valeurs, Nestlé reste à peu près atone à Zurich alors que le groupe agroalimentaire a annoncé un recentrage de la division eaux sur les marques internationales avec une sortie potentielle des marques d'eau locales en Amérique du Nord. Moncler gagne plus de 2% à Milan, sur fond de signature par la maison de vêtements d'un accord de licence parfums, mondial et exclusif, avec Interparfums jusqu'au 31 décembre 2026 avec une possibilité d'extension de cinq ans. Sodexo s'adjuge 4% et surperforme ainsi le CAC40, alors que le titre du groupe de services devra quitter l'indice-phare de la Bourse de Paris, le 22 juin : il sera alors remplacé par l'action Teleperformance (-0,5%).

