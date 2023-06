Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: rassuré par la fin du feuilleton de la dette information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes signent des gains vigoureux (+0,8% à Londres et à Francfort, +1% à Paris), rassurées par l'adoption cette nuit de l'accord budgétaire Biden-McCarthy par le Sénat américain, qui a donc emboité le pas de la Chambre des Représentants.



'Le conflit sur le plafond de la dette américaine a été résolu et l'hypothèse d'un défaut du gouvernement américain est désormais exclu', salue Commerzbank, qui voit dans cet accord 'un succès pour les forces les plus modérées des deux parties'.



Le retrait de cette épée de Damoclès va permettre aux investisseurs de concentrer leur attention sur le rapport sur l'emploi américain pour le mois de mai, à paraitre cet après-midi, et pour lequel Jefferies anticipe 230.000 créations de postes non-agricoles.



De bon augure pour cette publication, le secteur privé a généré 278.000 emplois en mai, un chiffre en légère baisse par rapport aux 291.000 du mois précédent, mais surtout largement supérieur aux attentes, selon l'enquête publiée jeudi par ADP.



Des chiffres de l'emploi solides pourraient être bien accueillis, alors que selon Wells Fargo, 'un intervenant de la Réserve fédérale a indiqué une possibilité de suspendre les hausses de taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de juin'.



Seule donnée parue ce matin en Europe, la production a rebondi sur un mois dans l'industrie manufacturière (+0,7% après ‑1,1% en mars) comme dans l'ensemble de l'industrie (+0,8% après ‑1,1%), en avril 2023 en France.



Du côté des valeurs, Dufry gagne près de 3% à Zurich, le distributeur en zones de transport ayant fait part du succès de la réouverture de son offre sur Autogrill, ce qui lui permettra de faire radier de la cote le groupe italien.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.