Marché: prudence sous une nouvelle pluie de résultats information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mercredi matin dans un marché essentiellement animé par la spectaculaire avalanche de résultats d'entreprises qui déferle des deux côtés de l'Atlantique.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison mai - lâche 38 points à 7453,5 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



La dernière série de résultats trimestriels ne semble pas inciter les investisseurs à pousser l'indice parisien plus haut après la série de records établis ces derniers jours.



Plusieurs valeurs du CAC 40, comme Danone, Eurofins, Kering, Orange, Safran et Teleperformance, seront particulièrement suivies ce matin après la parution de leurs chiffres d'activité du premier trimestre.



D'autres ténors européens de la trempe de Beiersdorf, KPN, Roche ou encore Credit Suisse ont également dévoilé leurs comptes hier soir ou ce matin.



A New York, les 'futures' signalent pour l'instant une ouverture en nette hausse pour le Dow Jones comme pour le Nasdaq suite aux résultats trimestriels supérieurs aux attentes publiés par Microsoft et Alphabet.



Microsoft a fait état hier soir d'une performance trimestrielle jugée 'robuste' et le titre gagnait 8,5% dans les transactions électroniques, notamment en réaction au dynamisme de sa branche 'cloud' Azure.



Alphabet est également attendu en hausse (+1,5% en cotations après-Bourse) après avoir fait mieux que prévu sur les trois premiers mois de l'année, lui aussi grâce à la bonne tenue de ses activités dans le 'cloud'.



Mais la perspective d'une prochaine entrée en récession de l'économie américaine, confirmée par les commentaires prudents tenus par les deux géants technologiques, continue de freiner les marchés d'actions.



'En outre, plusieurs faillites très médiatisées et les inquiétudes concernant l'immobilier commercial laissent penser que des accidents sont à prévoir', rappelle César Perez Ruiz, directeur des investissements chez Pictet Wealth Management.



Dans ce contexte, les investisseurs optent pour une approche prudente, qui les conduit à privilégier les valeurs défensives au détriment des valeurs cycliques, tandis que les cours des matières se replient.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut repartent timidement à la hausse en attendant la publication, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.



Le compartiment obligataire continue pour sa part de bénéficier de son statut de valeur refuge, avec un reflux du rendement des Treasuries à dix ans sous le seuil de 3,40%.



En dehors des nombreuses publications de résultats, les acteurs de marché seront attentifs, en début d'après-midi à la publication des commandes de biens durables aux Etats-Unis.



Avec une confiance industrielle qui apparaît en berne, la tendance des nouvelles commandes américaines devrait s'orienter de plus en plus à la baisse au cours des prochains mois.